TikTok é multado na Itália por não impedir disseminação de conteúdo prejudicial

O órgão de fiscalização da concorrência da Itália multou o TikTok em 10 milhões de euros, dizendo que a empresa não está fazendo o suficiente para impedir a disseminação de conteúdo potencialmente perigoso em seu aplicativo de compartilhamento de vídeos.

A Autoridade da Concorrência italiana, conhecida como AGCM, afirmou hoje que o TikTok é responsável pela proliferação de conteúdos que possam ameaçar a segurança psicológica e física dos usuários, especialmente dos menores de idade, e que a plataforma não tem atendido a seus próprios protocolos de conteúdo.

De acordo com as diretrizes do grupo, o TikTok não permite conteúdo que retrate, promova, normalize ou glorifique atividades que possam levar ao suicídio, automutilação ou transtornos alimentares, embora os usuários possam compartilhar suas experiências com essas questões para aumentar a conscientização. O TikTok não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.