Mundo Tesouro dos EUA anuncia novas sanções para supostos financiadores do Hamas

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC, na sigla em inglês), do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, anunciou nesta segunda-feira, 7, novas sanções para três indivíduos, uma instituição de caridade falsa e instituição financeira controlada pelo Hamas em Gaza, acusadas de apoiarem financeiramente o grupo terrorista.

“O Tesouro continuará degradando implacavelmente a capacidade do Hamas e de outros representantes iranianos desestabilizadores de financiar suas operações e realizar atos violentos adicionais”, disse a Secretária do Tesouro, Janet Yellen, no dia que o conflito completa um ano.

Como informado em documento, é estimado que no início de 2024 o Hamas pode ter recebido até US$ 10 milhões por mês por meio dessas doações. “O Hamas considera a Europa uma fonte importante de arrecadação de fundos e mantém representação em todo o continente há muitos anos”, escreve.

Dentre os nomes mencionados estão o Hamid Abdullah Hussein al Ahmar, cidadão iemenita que vive na Turquia; Mohammad Hannoun, membro do Hamas baseado na Itália; Majed al-Zeer, representante sênior do grupo na Alemanha, e Adel Doughman, responsável pela atividade do Hamas na Áustria.