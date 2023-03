Terrorista de ciclovia de Nova York é condenado a prisão perpétua

Sem conseguir a unanimidade necessária, os jurados não impuseram a pena de morte para um extremista islâmico que avançou com um caminhão ao longo de uma popular ciclovia da cidade de Nova York, matando oito pessoas e mutilando outras em outubro de 2017.

Com a decisão, Sayfullo Saipov, de 35 anos, cidadão do Usbequistão que morava em New Jersey, recebeu uma sentença automática de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Os jurados disseram ao juiz nesta segunda-feira, 13, que eles foram incapazes de chegar ao veredicto unânime necessário para uma sentença de morte.

A sentença foi o resultado de um julgamento que contou com depoimentos emocionados de sobreviventes do ataque e parentes dos cinco turistas argentinos, dois americanos e uma belga que foram mortos.

O mesmo júri considerou Saipov culpado, em janeiro, por 28 acusações, incluindo assassinato e apoiar uma organização terrorista. Ele voltou no mês passado para uma fase de penalidade para decidir se deveria ser condenado à morte ou passar o resto de sua vida em uma prisão de segurança máxima em Florence, Colorado.

Durante vários dias, os promotores defenderam a punição mais severa. Alguns parentes de Saipov testemunharam que ainda o amavam e esperavam que ele finalmente percebesse o mal de seu ato.

A responsabilidade de Saipov pelos assassinatos nunca esteve em dúvida. Seus advogados admitiram que ele dirigiu seu caminhão alugado em um dia ensolarado em uma ciclovia lotada na parte baixa de Manhattan ao longo do Rio Hudson. Seu objetivo era se tornar um mártir.

Os promotores disseram que ele acelerou, tentando matar o máximo de pessoas que pôde. Seu plano de dirigir até a ponte do Brooklyn e matar ainda mais pessoas foi frustrado quando ele bateu em um ônibus escolar. Ele saiu do veículo destruído gritando “Deus é grande” em árabe, empunhando armas de paintball e de chumbo, antes de ser baleado por um policial.

Estado Islâmico

Os promotores disseram que ele sorriu ao pedir que uma bandeira do grupo Estado Islâmico fosse afixada na parede de seu quarto de hospital.

Enquanto alguns Estados dos EUA enviam prisioneiros para o corredor da morte com regularidade, esse tipo de condenação é extremamente rara em Nova York, que não tem mais a pena capital e executou um prisioneiro pela última vez em 1963.

Um dia após o ataque, o então presidente Donald Trump tuitou que Saipov “deveria pegar a pena de morte”.

Biden prometeu durante sua campanha trabalhar para abolir a pena capital federal, e nenhuma execução federal ocorreu desde que ele assumiu o cargo. O procurador-geral dos EUA, Merrick Garland, impôs uma moratória às execuções por crimes federais em 2021, mas permitiu que os promotores dos EUA continuassem defendendo a pena de morte em casos herdados de governos anteriores.

Durante o julgamento, Saipov pareceu emocionado com o testemunho de seu pai e irmãs. Fora isso, ele ficou sentado em silêncio, com os ombros caídos, enquanto ouvia os testemunhos de vítimas, incluindo uma mulher da Bélgica que perdeu as pernas e seu marido, que precisou de cirurgia cerebral.

Saipov recusou a chance de testemunhar no julgamento. Mas durante sua audiência pré-julgamento de 2019, ele falou ao juiz Vernon S. Broderick sobre o sistema legal americano, insistindo que ele não poderia ser julgado por oito mortes quando “milhares e milhares de muçulmanos estão morrendo em todo o mundo”.

Durante as alegações finais na fase de penalidades na terça-feira, os advogados fizeram um apelo final aos jurados. A procuradora-assistente dos EUA, Amanda Houle, pediu a pena de morte para o “massacre sem remorsos de civis inocentes” provocado por Saipov.

O advogado de defesa David Patton pediu uma sentença de prisão perpétua, dizendo que seu cliente “morrerá na prisão na obscuridade, não como um mártir, não como um herói para ninguém”.

Saipov foi legalmente do Usbequistão para os EUA em 2010 e morou em Ohio e na Flórida antes de se mudar para Paterson, New Jersey.

Seu julgamento pela pena de morte foi o primeiro desse tipo em Nova York em uma década.

Em 2007 e novamente em 2013, júris federais no Brooklyn condenaram à morte um homem que matou dois detetives da polícia de Nova York, mas ambas as sentenças foram revertidas em apelação antes que um juiz decidisse que o assassino era deficiente intelectual.

Em 2001, um júri federal de Manhattan rejeitou a pena de morte para dois homens condenados pelos atentados mortais de duas embaixadas dos EUA na África depois que seus advogados argumentaram contra a transformação dos réus em mártires.

A última vez que uma pessoa foi executada por um crime federal em Nova York foi em 1954.