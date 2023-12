Terremoto na China, que matou ao menos 148 pessoas, causa perdas milionárias

O forte terremoto que atingiu o noroeste da China nesta semana, matando pelo menos 148 pessoas, causou perdas econômicas estimadas em dezenas de milhões nos setores agrícola e de pesca, informou a mídia estatal chinesa no sábado, 23.

As autoridades de Gansu realizaram avaliações preliminares que mostraram que os setores agrícola e pesqueiro da província perderam 532 milhões de yuans, o que corresponde a cerca de US$ 74,6 milhões.

As autoridades estavam avaliando a melhor forma de utilizar o fundo de ajuda, criado dias antes, para que o setor agrícola retomasse a produção o mais rápido possível, segundo a reportagem.

O terremoto de magnitude 6,2 atingiu uma região montanhosa na noite de segunda-feira entre as províncias de Gansu e Qinghai e a cerca de 1.300 quilômetros de Pequim. 117 pessoas foram mortas em Gansu e 31 outras morreram na vizinha Qinghai, enquanto três pessoas continuaram desaparecidas. Cerca de 1.000 ficaram feridas e mais de 14.000 casas foram destruídas.

Durante uma visita no sábado a vários vilarejos em Gansu e a um condado em Qinghai, o primeiro-ministro chinês Li Qiang pediu às autoridades que melhorassem as condições de vida dos sobreviventes do terremoto por todos os métodos disponíveis.

A maioria dos terremotos da China ocorre na parte ocidental do país, incluindo as províncias de Gansu, Qinghai, Sichuan e Yunnan, bem como a região de Xinjiang e o Tibete. O último terremoto foi o mais mortal no país em nove anos./ Fonte: AP