Tenho plena confiança no presidente da Itália, diz autoridade da UE

A chefe da política externa da União Europeia, Federica Mogherini, afirmou nesta segunda-feira que tem total confiança no presidente italiano, Sergio Mattarella, que vetou o ministro da Economia proposto por um indicado a premiê. Mogherini disse estar convencida de que Mattarella atuava no interesse do povo italiano e da UE, ao impedir a administração proposta pelo Movimento 5 Estrelas e pela Liga.

Em comunicado, Mogherini afirmou: “Eu tenho total confiança, como acredito que todos os italianos têm, nas instituições do país, a começar pelo presidente italiano. Ele é o garantidor da Constituição Italiana”.

A autoridade da UE disse ainda estar “confiante” de que as instituições e o presidente provarão que sempre servem aos interesses dos cidadãos do país, o que por sua vez coincide também com o fortalecimento do bloco europeu. Fonte: Associated Press.