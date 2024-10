Tempestade tropical Milton pode atingir Flórida como furacão de grande intensidade

A tempestade tropical Milton, atualmente no Golfo do México, pode se intensificar rapidamente e atingir a costa da Flórida, nos Estados Unidos, como um furacão de grande intensidade até o meio desta semana, segundo alertas meteorológicos deste domingo.

O fenômeno, que avança em direção ao leste, pode impactar uma região já afetada por outras tempestades recentes. De acordo com o Centro Nacional de Furacões (NHC), Milton estava a cerca de 1.385 km a sudoeste de Tampa, com ventos sustentados de 95 km/h e velocidade de 7 km/h. A previsão é que a tempestade se transforme em furacão nos próximos dias. “Há um risco crescente de que um furacão poderoso impacte a costa oeste da Flórida no meio desta semana”, informou o NHC.

O governador da Flórida, Ron DeSantis, declarou estado de emergência em 35 condados e mobilizou 4 mil membros da Guarda Nacional para auxiliar nos preparativos. DeSantis orientou a população a usar os próximos dias para se preparar. “Há tempo, até terça-feira, para garantir que seu plano de emergência esteja pronto”, afirmou.

A tempestade também mobilizou a FEMA, Agência Federal de Gerenciamento de Emergências dos Estados Unidos, que está coordenando ações com o governo estadual. A expectativa é de chuvas de até 30 centímetros em algumas áreas, além de inundações e ventos fortes. Milton chega em um cenário de recuperação após o furacão Helene, que provocou estragos em diferentes regiões do sudeste dos EUA.