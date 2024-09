Mundo Tempestade tropical Helene afeta petroleiras no Golfo do México e deve se tornar furacão

As petroleiras BP, Shell e Chevron estão paralisando parte de suas produções no Golfo do México nas últimas horas. Isso porque, segundo afirmam meteorologistas do Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla em inglês), a tempestade tropical Helene se fortalece rapidamente na região e deve se tornar furacão.

A BP disse na segunda-feira, 23, que estava paralisando a produção em suas plataformas Na Kika e Thunder Horse e reduzindo a produção e removendo pessoal não essencial de outras plataformas.

Já a Shell, que chegou a paralisar a produção em Stones, afirmou hoje que estava retomando as atividades no local após mudanças na previsão do tempo, mas manteve reduzida a produção em Appomattox. Ademais, interrompeu algumas operações de perfuração e estava evacuando pessoal não essencial de outros ativos offshore.

Segundo informações da Reuters, a Chevron também evacuou equipes, nas plataformas Blind Faith e Petronius, e fechou as instalações devido à tempestade.

Chuvas fortes, possíveis inundações e ventos com força de furacão em partes do Sudeste dos EUA provavelmente reduziriam a demanda por combustível.

Enquanto a Flórida importa a maior parte de seus combustíveis por meio de água, outros estados da região são abastecidos pelas refinarias do Texas e de Louisiana através do Oleoduto Colonial.

*Com informações da Dow Jones Newswires