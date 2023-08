Mundo Tempestade nos EUA deixa ao menos 2 mortos e 1,1 milhão sem energia elétrica no leste do país

Pelo menos duas pessoas morreram, milhares de voos foram cancelados e mais de 1,1 milhão de residências e negócios ficaram sem energia elétrica na segunda-feira no leste dos Estados Unidos, em meio a fortes tempestades. O Serviço Nacional Meteorológico emitiu um alerta de tornado para a grande Washington, D.C., e na noite de segunda-feira mais de 29,5 milhões de pessoas estavam sob alerta de risco de tornado. Havia alertas de fortes chuvas para 10 Estados, do Tennessee a Nova York. Até a noite da segunda-feira, mais de 2.600 voos haviam sido cancelados e quase 7.900 haviam atrasado, segundo o FlightAware, serviço de monitoramento. Fonte: Associated Press.