Tempestade na Holanda e Alemanha deixa dois mortos e provoca interrupções em aeroporto

A tempestade de verão Poly, que atingiu a Holanda e parte da Alemanha, deixou pelo menos dois mortos nesta quarta-feira, 5. A chuva o vento também causaram interrupções em um dos principais aeroportos da Europa, que teve centenas de voos cancelados.

A tempestade levou ventos fortes para parte da Alemanha. Segundo informações da polícia, uma mulher que andava na rua foi atingida por uma árvore e não resistiu.

Na Holanda, os ventos chegaram a 145 km/h na tempestade de verão que é uma das piores já registradas. A vítima foi uma mulher, de 51 anos, que também morreu ao ter o carro atingido por uma árvore, perto de Amsterdã.

A tempestade impediu pousos e decolagens e mais de 400 voos foram cancelados no aeroporto da capital holandesa. O terminal é considerado um dos mais importantes da Europa por ser um centro de conexões para voos da Ásia, Oriente Médio e América do Norte.

O sistema ferroviário também sofreu interrupções, com viagens nacionais e internacionais de trem canceladas. As casas flutuantes dos famosos canais de Amsterdã também não escaparam dos estragos e sofreram com a queda de árvores.

O governo holandês chegou a emitir o nível máximo de alerta em parte do país e os moradores receberam mensagens com a orientações de segurança pelo celular.

(Com agências internacionais)