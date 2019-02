Tempestade de neve cobre noroeste dos Estados Unidos

Uma tempestade cobriu de neve o Estado de Washington, no noroeste americano, e causou o cancelamento de 200 voos na região. Os meteorologistas alertam que há chances de caírem ainda mais as temperaturas.

Em Seattle, a população esvaziou as prateleiras de lojas e saiu mais cedo do trabalho nesta sexta-feira, quando a tempestade chegou. Na região, é pouco usual a queda de neve. Neste sábado, há a possibilidade que o gelo chegue à altura de 2,5 a 7,6 centímetros, de acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia.

“É um dia perfeito para agasalhar-se e brincar na neve, porém é bom não usar as estradas”, escreveu no Twitter o governador de Washington, o democrata Jay Inslee.

Cerca de 10 pessoas passaram a noite em um albergue no centro de Seattle. As autoridades seguem no sábado recolhendo a população de rua, levando-a a um lugar seguro.

O governador Inslee declarou estado de emergência por causa da tempestade e dos acidentes nas estradas. O departamento de transporte estadual disse que teve de recolher várias árvores que caíram na região de Tacoma.

Outras partes do país também lidavam com um clima severo. Na Califórnia, na costa oeste, mais de 120 turistas e empregados foram resgatados depois de ficarem presos por cinco dias no centro turístico de Sierra Nevada.

Em Michigan, no nordeste americano, 148 mil clientes ficaram sem eletricidade depois de tempestades. O Serviço de Energia do Consumidor disse que somente será restabelecida a luz na tarde de domingo. Fonte: Associated Press.