Tempestade de inverno que pode ‘congelar pessoas em minutos’ atinge EUA

Uma poderosa tempestade de inverno no Ártico está atravessando os Estados Unidos e partes do Canadá, derrubando temperaturas e cancelando voos antes dos dias de viagem mais movimentados do ano. Mais de 100 milhões de pessoas estão sob alertas climáticos.

A onda de frio pode fazer este Natal ter as temperaturas mais baixas em décadas, preveem meteorologistas. O Serviço Nacional de Meteorologia (NWS) disse que temperaturas congelantes de -45 °C e -56 °C são possíveis até o final desta semana em algumas partes do país.

Acredita-se que a massa de ar do Ártico possa chegar até a fronteira com o México, onde fortes rajadas de vento farão a temperatura cair para -9,4 °C em El Paso, no Texas. Até mesmo a Flórida, considerado o Estado americano mais ensolarado, deve ter o Natal mais frio em 30 anos.

O NWS descreveu o fenômeno climático de inverno como “único em uma geração”, especialmente quando a tempestade atinge a região dos Grandes Lagos, onde sua pressão deve atingir o equivalente a um furacão de categoria 3. Os meteorologistas antecipam que a tormenta vai se transformar rapidamente no que se conhece como um “ciclone bomba” congelante.

O meteorologista do Serviço Meteorológico Nacional Michael Charnick publicou um vídeo no Twitter no qual é possível observar motoristas lutando contra o tempo ruim em uma estrada entre Colorado e Wyoming, onde a temperatura com ventos gelados despencou para 40°C negativos.

O NWS emitiu mensagens de advertência no Twitter, afirmando que rajadas de neve já estavam ocorrendo ou eram esperadas das planícies centrais até a costas Leste e Nordeste do país. “As pessoas expostas ao frio extremo estão suscetíveis ao congelamento em questão de minutos”, advertiu o serviço de meteorologia. “As áreas mais propensas ao congelamento são a pele desprotegida e as extremidades, como mãos e pés. A hipotermia é outra ameaça durante o frio extremo”.

O frio é tão intenso que permitiu às pessoas publicar vídeos fazendo o chamado “desafio da água fervendo”, no qual água fervente é jogada no ar e congela imediatamente.

O que é ciclone bomba

Ciclone bomba é um termo dado a uma tempestade que se intensifica rapidamente, com a pressão do ar central caindo pelo menos 24 milibares em 24 horas. Eles são chamados de ciclones bomba devido ao poder explosivo causado pela rápida queda de pressão. Tais tempestades trazem um clima que varia de nevascas a fortes tempestades e precipitações.

Os ciclones bomba são mais comuns na costa leste dos EUA e do Canadá, onde a terra fria e a corrente quente da Corrente do Golfo fornecem condições ideais para seu desenvolvimento.

Cancelamento de voos

Mais de 5.000 voos foram cancelados nos EUA e outros 24 mil foram adiados na quinta-feira, 22, devido à tempestade de inverno Elliot. Vários Estados declararam estado de emergência, incluindo Nova York, Oklahoma, Kentucky, Geórgia e Carolina do Norte. A onda de frio também deve atingir o sul do Texas.

Relatos de estradas cobertas de neve chegam de todo o país e a imprensa informou sobre vários acidentes. A rodovia I-90, que atravessa o norte dos EUA, foi fechada no Estado de Dakota do Sul e as autoridades alertaram que a reabertura deve acontecer nesta sexta-feira, 23.

“Várias estradas secundárias são consideradas atualmente como intransitáveis… devido à neve profunda e aos ventos”, afirmou a Administração de Transportes de Dakota do Sul.

“Isto não é como um dia de neve quando você era criança”, disse o presidente Joe Biden a jornalistas, em uma reunião informativa na Casa Branca sobre a situação do clima e do transporte. “Isto é algo sério”, acrescentou, pedindo que as pessoas fiquem atentas às advertências das autoridades locais.

Aconselha-se a não viajar

No Centro-Oeste do país, as condições de vento deixaram cerca de 100 motoristas ilhados em Rapid City e Wall, na Dakota do Sul, tuitou o escritório do xerife do condado de Pennington. “Aconselha-se não viajar”, acrescentou.

Em Minneapolis e Saint Paul caíram mais de 20,3 centímetros de neve no espaço de 24 horas, informou o NWS em uma atualização na manhã de hoje.

Mais a leste, em Buffalo, Nova York, os meteorologistas disseram que se trata de uma “tempestade única em uma geração”, com rajadas de vento de mais de 105 km/h, sensação térmica de entre 10 e 20 graus abaixo de zero e cortes de energia dispersos ou possivelmente generalizados.

A sensação térmica deve chegar a 55 graus negativos na região das Grandes Planícies.

Do outro lado da fronteira, o leste do Canadá se preparava para condições similares, com fortes nevascas e temperaturas em rápido declínio. O aeroporto de Toronto, o mais movimentado do país, já sentia a crise do caos climático, com atrasos e cancelamentos. (Com agências internacionais).