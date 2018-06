Temos feito progresso na negociação da saída da UE, mas há incertezas, diz May

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, afirmou em discurso nesta terça-feira que tem havido “bom progresso” nas negociações da saída do país da União Europeia, o chamado Brexit. Ao mesmo tempo, May admitiu que o diálogo é “complexo e pode gerar incerteza”.

Em sua fala, May lembrou que na semana passada o Parlamento aprovou a Lei de Retirada da UE, que recebeu nesta terça-feira o consentimento real. Segundo a primeira-ministra, essa legislação ajudará a garantir um processo ordenado para a saída do país do bloco. “Na próxima semana, publicaremos o relatório Livro Banco, estabelecendo em detalhes como nossa relação futura com a UE deve parecer”, comentou a premiê. Segundo ela, a intenção é manter uma parceria “especial e profunda”, que permita um comércio o mais livre possível.

May enfatizou que isso é de interesse mútuo. Além disso, disse que pretende aproveitar ao máximo outras oportunidades e que, para isso, um acordo bem-sucedido para o Brexit será essencial.