Técnicos fazem túneis para resgatar menino que caiu em poço na Espanha

Os trabalhos de resgate de Julen, o menino de 2 anos que caiu em um poço no domingo na cidade de Totalán, no sul da Espanha, se concentraram na quarta-feira, 16, na abertura dos dois túneis que permitiriam chegar ao local onde se acredita que o garoto está preso.

Os técnicos que participam do resgate descartaram continuar com a retirada do material sólido do poço, de 25 cm de diâmetro e 100 metros de profundidade, e iniciaram a construção de uma plataforma para viabilizar os dois túneis que podem permitir o resgate.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.