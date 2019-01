Taleban mata 28 e fere 36 agentes de segurança

Quatro ataques realizados por militantes do Taleban no norte do Afeganistão mataram 28 integrantes das forças de segurança afegãs e feriram outros 36 entre a noite de quarta-feira e a madrugada de ontem, informaram fontes oficiais.

Segundo o governo, 40 militantes também morreram nos ataques. Após 17 anos de conflito, o governo controla 55% do território afegão e o Taleban, 11%.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.