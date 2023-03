Taiwan suspeita que navios da China tenham cortado cabos de internet de ilhas

A Comissão Nacional de Comunicações (NCC, da sigla em inglês) de Taiwan acusou dois navios chineses de cortar cabos de internet ligados a algumas de suas ilhas situadas próximas ao país. A pasta disse suspeitar que foi uma embarcação de pesca da China que rompeu o primeiro cabo a cerca de 50 quilômetros da costa na quinta-feira passada. Nesta quarta-feira, 8, seis dias depois do primeiro incidente, um navio de carga chinês teria cortado o segundo, disse a NCC.

Taiwan não chegou a dizer que essa foi uma ação deliberada de Pequim. Não há nenhuma evidência direta para dizer que os navios chineses foram responsáveis pelo corte. Os moradores das ilhas tiveram que usar uma internet limitada conectada via transmissão de rádio por micro-ondas, uma tecnologia mais madura, como backup. Além de atrapalhar a vida dos residentes, a perda de cabos de internet tem implicações gigantes para a segurança nacional.

“Não dá para descartar a hipótese de que a China destruiu os cabos de propósito”, disse Su Tzu-yun, especialista do Instituto de Defesa Nacional e Pesquisa de Segurança, think tank do governo, citando uma pesquisa segundo a qual apenas a China e a Rússia teriam capacidade técnica para fazer isso. “Taiwan precisa investir mais recursos no reparo e proteção dos cabos.”