Taiwan: presidente deixa chefia de partido após resultado das eleições regionais

A presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, renunciou ao cargo de chefe do Partido Democrático Progressista (DPP, na sigla em inglês) neste sábado, 26, depois de perder várias disputas importantes nas eleições locais, prenunciando uma incerteza política em meio a tensões elevadas com a China.

Em um breve discurso após a divulgação dos resultados, Tsai culpou pelas perdas nas urnas as deficiências na abordagem do Partido Democrático Progressista à política local. “Ainda há uma lacuna entre as expectativas das pessoas e nosso trabalho de base”, disse ela.

A renúncia de Tsai como líder do partido aconteceu depois que o candidato da oposição, Chiang Wan-an, venceu a disputa para prefeito de Taipei, cargo que no passado foi um trampolim para a presidência. Representando o Kuomintang, ou Partido Nacionalista, Chiang afirma ser descendente de Chiang Kai-shek, o líder do Kuomintang que fugiu para Taiwan em 1949 depois de perder para as forças comunistas de Mao Zedong na guerra civil da China.

O principal partido da oposição, o Kuomintang, ou KMT, estava na liderança ou conquistou 13 dos 21 assentos de prefeito e chefe de condado em disputa, incluindo da capital Taipei, em comparação com as apenas cinco cadeiras garantidas pelo DPP, em linha com as expectativas e semelhante ao resultado das últimas eleições regionais, em 2018.

“Os resultados falharam com nossas expectativas. Aceitamos humildemente os resultados e aceitamos a decisão do povo taiwanês”, disse Tsai a repórteres na sede do DPP ao deixar o cargo de chefe do partido, o que ela também fez após os resultados ruins de 2018.

O DPP, que apoia laços mais estreitos com os EUA em detrimento de Pequim, também não conseguiu manter cadeiras de prefeito nas cidades de Taoyuan e Keelung, deixando apenas quatro condados e municípios sob seu controle em seu reduto tradicional no sul de Taiwan. Fonte: Dow Jones Newswires.