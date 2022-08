Taiwan diz que 21 aeronaves do Exército da China sobrevoaram zona aérea da ilha

O Exército de Taiwan identificou 21 aeronaves do Exército de Libertação Popular (PLA, na sigla em inglês) da China que ultrapassaram a linha que divide as zonas aéreas chinesa e taiwanesa, até às 17h do horário local (6h em Brasília) desta segunda-feira, dia 8, informou o Ministério de Defesa do país em sua conta no Twitter.

De acordo com a pasta, ao todo, 39 aeronaves do Exército chinês foram vistas ao redor do espaço aéreo taiwanês, delimitado à leste do Estreito de Taiwan. O Exército do país respondeu ao exercício militar da China com “atividade de aviões de combate, embarcações navais e sistemas de mísseis baseados em terra”, disse o ministério.

Os exercícios militares da China ao redor do Estreito de Taiwan se intensificaram na semana passada após a visita da presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, à Taiwan. O movimento foi visto por Pequim como uma provocação e quebra do princípio de “China Única”, uma vez que o governo chinês reivindica controle sobre a nação insular, apesar de Taiwan se autodeclarar independente e possuir governo próprio.