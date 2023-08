Tailândia escolhe novo líder, potencialmente abrindo portas para os EUA se aproximarem

Depois de quase uma década de governo apoiado pelo exército, o Parlamento da Tailândia escolheu o magnata imobiliário Srettha Thavisin, de 61 anos, como o próximo primeiro-ministro do país. A eleição não chega a remover os militares do poder, mas marca um avanço democrático – o que pode abrir portas para uma aproximação dos Estados Unidos.

A eleição de Srettha pelo Parlamento nesta terça-feira, 22, põe fim a meses de impasse que se seguiram às eleições nacionais de 14 de maio. O seu partido, Pheu Thai, ficou em segundo lugar, atrás de um partido progressista chamado Move Forward. Mas o líder do Move Forward – Pita Limjaroenrat, ícone pró-democracia formado em Harvard – foi duas vezes impedido de se tornar primeiro-ministro pelos votos de senadores nomeados pelo exército.

Pheu Thai formou uma coalizão com seus rivais apoiados pelos militares para conseguir apoio suficiente para formar um governo. Srettha sucederá a um antigo chefe do exército que encenou o golpe de 2014 e mais tarde foi eleito, permanecendo no poder durante quase uma década.

Com um governo civil eleito agora em vigor, liderado por um partido pró-democracia, Washington tem mais espaço para se envolver. :