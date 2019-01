Supremo Tribunal do Paquistão rejeita recurso contra cristã e a liberta

O Supremo Tribunal do Paquistão rejeitou ontem uma apelação contra a absolvição da cristã Asia Bibi pelo crime de blasfêmia, pelo qual tinha sido condenada à pena de morte.

A decisão do Supremo permitirá que Asia Bibi possa sair do Paquistão e, provavelmente, se encontrar suas filhas no Canadá após ter passado oito anos detida.

Ela foi denunciada em 2009 por duas mulheres por supostamente insultar o profeta Maomé e condenada à morte em 2010.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.