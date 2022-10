Sunak confirma que Hunt segue à frente da pasta das Finanças do Reino Unido

O governo do Reino Unido confirma, em comunicado em seu site, que Jeremy Hunt seguirá como ministro das Finanças. A notícia era amplamente esperada, mas agora foi oficializada em nota. Hunt chegou ao posto ainda no breve governo de Liz Truss, para tentar acalmar as turbulências geradas pelos planos fiscais da agora ex-premiê. Rishi Sunak assumiu formalmente como primeiro-ministro do Reino Unido nesta terça-feira, 25, em um momento de grave crise econômica que deixou as finanças do país em estado precário. Terceiro premiê britânico neste ano, Sunak se reuniu nesta terça no Palácio de Buckingham com o rei Charles III, que havia acabado de aceitar a renúncia de Liz Truss do cargo.