Sullivan se encontra com ministro chinês em Pequim e diz que Washington não quer conflito - O Liberal

Mundo Sullivan se encontra com ministro chinês em Pequim e diz que Washington não quer conflito

Os Estados Unidos e a China estão trabalhando para garantir que a competição entre eles não se transforme em conflito, afirmou hoje o assessor de Segurança Nacional americano, Jake Sullivan, em encontro com o ministro das Relações Exteriores do país asiático, Wang Yi, em Pequim.

Sullivan está representando o presidente dos EUA, Joe Biden, em uma série de reuniões com membros do governo do presidente da China, Xi Jinping.

“O presidente Biden tem sido muito claro em suas conversas com o Presidente Xi que ele está comprometido em gerenciar esse importante relacionamento de forma responsável,” disse Sullivan em breves comentários à mídia antes do início das conversas.

O objetivo da, que dura até quinta-feira, 29, é limitado – tentar manter a comunicação em um relacionamento que se deteriorou pela maior parte dos últimos anos e foi apenas recuperado ao longo de vários meses.

Não são esperados grandes anúncios, embora as reuniões de Sullivan possam preparar o terreno para uma possível cúpula final com o líder chinês Xi Jinping antes de Biden deixar o cargo em janeiro.

Wang Yi, que é diretor do Escritório da Comissão Central de Assuntos Externos do Partido Comunista, observou que o relacionamento China-EUA passou por altos e baixos nos últimos anos.

Sullivan tem sido o ponto de contato de Biden para conversas muitas vezes não anunciadas com Wang.

Wang inicialmente deixou o cargo de ministro das Relações Exteriores quando assumiu um cargo no Partido Comunista, em uma posição mais sênior, mas retornou cerca de sete meses depois, em julho de 2023, após seu sucessor ser removido por razões que não foram tornadas públicas. Fonte: Associated Press.