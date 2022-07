Mundo Sullivan: Biden terá oportunidade de se encontrar com líderes de membros da Opep

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, dará início a sua primeira visita ao Oriente Médio no atual cargo nesta terça-feira, 12. Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan afirmou que o democrata terá a “oportunidade” de conversar com líderes de Estados-membros da Organização de Países Exportadores de Petróleo (Opep) e tratar sobre segurança energética. “Vamos ver o que vai acontecer”, disse, em coletiva à imprensa nesta segunda-feira.

Sullivan afirmou que a região do Oriente Médio está mais estável e pode ajudar o restante do globo a lidar com a insegurança energética, em meio aos prejuízos aos mercados por conta da invasão russa à Ucrânia.

Questionado sobre os valores americanos, o porta-voz afirmou que Biden não se arrepende das falas já proferidas sobre a Arábia Saudita e que os direitos humanos, assim como a segurança energética, são “interesses estratégicos” para os EUA.

Biden deve se encontrar com autoridades sauditas durante a viagem, incluindo o rei e o príncipe.