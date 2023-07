Suíça e Áustria planejam participar de projeto de defesa aérea europeu

Berlim, 04/07/2023 – A Suíça planeja participar de um projeto europeu de defesa aérea iniciado em resposta ao ataque da Rússia na Ucrânia, informaram autoridades nesta terça-feira. O país é o segundo país neutro, depois da Áustria, a assinar sua intenção de se juntar à European Sky Shield Initiative (ESSI, iniciativa europeia de escudo aéreo, na tradução livre), lançada na Alemanha no ano passado.

A ministra da Defesa suíça, Viola Amherd, e sua contraparte austríaca vão assinar um memorando em uma reunião marcada para esta sexta-feira (7) em Berna, na Suíça, com o chefe da Defesa alemão. Os dois países especificaram que sua adesão à ESSI não implica participação em conflitos militares internacionais.

A ESSI foi proposta pelo chanceler alemão Olaf Scholz em agosto do ano passado como forma de agrupar os esforços do continente para se defender contra possíveis ataques aéreos e de mísseis. A iniciativa vai complementar sistemas de defesa estabelecidos pela Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), da qual a Áustria e a Suíça não fazem parte.

Até agora, 17 países são signatários.

Fonte: Associated Press