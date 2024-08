Solicitação online de entrada nos EUA é ampliada para Estados mexicanos de Chiapas e Tabasco

O governo do presidente norte-americano, Joe Biden, incluirá os Estados mexicanos de Chiapas e Tabasco dentre as cidades onde é possível solicitar a entrada nos Estados Unidos através de um agendamento online. A novidade anunciada por autoridades dos EUA pode aliviar a pressão sobre o governo mexicano e reduzir os riscos para as pessoas que tentam chegar à fronteira norte do México para solicitar asilo.

Migrantes nos Estados mexicanos de Chiapas e Tabasco poderão agendar encontros através do aplicativo CBP One, expandindo a cobertura para áreas do norte e centro do México. Esta iniciativa, anunciada pelo Escritório de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos (CBP), responde a uma solicitação do México, que tem colaborado estreitamente com Washington para gerenciar fluxos migratórios significativos.

A mudança evitará que mexicanos tenham que atravessar o país em direção ao norte para obter um dos 1.450 encontros disponíveis diariamente, afirmou a CBP. A entidade afirmou que a mudança entrará em vigor em breve, mas não forneceu uma data. “Trabalhamos constantemente com nossos parceiros no governo mexicano e trabalhamos juntos para ajustar políticas e práticas em resposta às tendências migratórias e às mais recentes necessidades de segurança”, disse a CBP.

O comunicado confirmou declarações feitas anteriormente pela secretária de Relações Exteriores do México, Alicia Bárcena, que disse que a aproximação nas relações bilaterais reduziu drasticamente a migração desde o final do ano passado.

As autoridades americanas relataram que o aumento da vigilância pelo México levou a uma redução significativa no número de migrantes detidos nos Estados Unidos por cruzamentos não autorizados da fronteira durante o primeiro semestre do ano. Oficiais mexicanos intensificaram sua presença em postos de controle em rodovias e ferrovias direcionadas à fronteira americana, fazendo com que a maioria dos migrantes retornasse para o sul do país.

Em junho, Washington pausou o processo de asilo para indivíduos que entram no país sem autorização. Assim, o agendamento de encontros pelo CBP One se tornou uma das poucas formas de migrantes entrarem nos Estados Unidos para solicitar asilo. Isso contribuiu para uma redução nas travessias não autorizadas da fronteira. Autoridades americanas relataram que o número de travessias não autorizadas diminuiu 30% em julho em comparação ao mês anterior, marcando o nível mais baixo durante a presidência de Biden e o menor desde setembro de 2020.

“Conseguimos descomprimir de maneira muito importante a fronteira (norte) e acho que isso ajudou… que nossa relação com os Estados Unidos seja muito, muito dinâmica e muito positiva”, disse Bárcena na sexta-feira.

Desde a implementação do aplicativo CBP One em janeiro de 2023 até junho, mais de 680 mil pessoas agendaram encontros em oito passagens terrestres na fronteira entre México e Estados Unidos. A maioria dos migrantes que utilizaram o aplicativo são da Venezuela, Cuba e Haiti. Recentemente, as autoridades americanas restringiram o número de vagas disponíveis para mexicanos devido à grande quantidade de solicitantes desse país.

Os perigos de atravessar o México, como sequestro e assalto, fizeram com que muitos migrantes optassem por voar para cidades na fronteira norte, como Tijuana, para comparecerem aos seus encontros com o CBP One logo após chegarem ao ponto mais ao sul onde podem fazer a solicitação, anteriormente a Cidade do México.

Geralmente, os migrantes chegam ao México por Chiapas ou Tabasco, vindos da Guatemala. Embora a Cidade do México possa oferecer mais oportunidades de trabalho e uma segurança relativa, o alto custo de vida leva alguns a morar em acampamentos informais na capital. Fonte: Associated Press