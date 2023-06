Sobe para cinco o número de mortos da enchente causada pela explosão da barragem na Ucrânia

A Rússia disse que cinco pessoas morreram até agora nas inundações causadas na região de Kherson, no sul da Ucrânia, pela destruição da represa de Kakhovka na terça-feira, 6. “Cinco pessoas que estavam levando seus animais para o pasto se afogaram”, disse Vladimir Leontiev, chefe da administração da cidade de Novaya Kakhovka, nomeado pela Rússia.

Alla Barkhatnova, ministra do Trabalho e da Política Social dos territórios controlados pela Rússia na província de Kherson, disse na televisão estatal Rossiya que pelo menos 41 pessoas foram hospitalizadas na região devido às enchentes. “Temos 41 pessoas em hospitais com hipotermia ou algum tipo de doença aguda”, disse ela.

Ele também explicou que 4.500 cidadãos foram retirados dos territórios controlados pela Rússia em Kherson, na margem esquerda do rio Dnieper, até o momento da emergência. Conforme os serviços de emergência russos, mais de 14 mil casas em 15 localidades já foram inundadas pela água descontrolada da represa destruída, segundo a agência de notícias Tass.

Zelenski visita Kherson

O presidente ucraniano, Volodmir Zelenski, viajou nesta quinta-feira, 8, para a província de Kherson, no sul da Ucrânia, para coordenar as operações de emergência com as autoridades locais após o desastre causado pela destruição da represa de Khakhovka, que Kiev atribui ao exército russo.

“Em Kherson, visitei os pontos de passagem onde as pessoas estão sendo evacuadas das áreas inundadas”, escreveu Zelenski em sua conta no Telegram, onde também postou um vídeo de sua reunião com as autoridades locais.

“Nossa tarefa é salvar vidas e ajudar o maior número possível de pessoas. Agradeci às equipes de resgate e aos voluntários. Agradeço a todos os envolvidos nesse trabalho”, acrescentou o chefe de Estado ucraniano.

Imagens postadas nas redes sociais mostram Zelenski chegando a uma das áreas do desastre acompanhado por sua escolta militar. Em seu canal no Telegram, o presidente postou outro vídeo, no qual é visto ouvindo os responsáveis pela operação de resgate em uma das aldeias de Kherson inundadas pela água que transbordou da barragem.

“É importante avaliar os danos e alocar fundos para compensar os residentes afetados pelo desastre”, disse Zelenski, pedindo ajuda para que as empresas afetadas pela inundação se mudem para outras partes da região.

A destruição da represa, vital no sul da Ucrânia, terá graves implicações para a guerra, não apenas dificultando o avanço das tropas ucranianas em áreas ocupadas pelos russos, mas também ameaçando o fornecimento de água potável para a região.

A represa de Nova Kakhovka, que fornece água para grande parte do sul da Ucrânia, fica em uma parte da região de Kherson que foi tomada pelas forças russas no início da guerra.

As autoridades ucranianas culparam a Rússia por um ataque, mas também é possível que a Ucrânia tenha explodido a represa, uma forma de retardar os movimentos das tropas russas. Ainda não está claro quem teria sido responsável pela explosão.

Os russos tomaram a represa em fevereiro de 2022, num movimento estratégico destinado a interromper o fornecimento de energia hidrelétrica na Ucrânia e permitir que a água flua para a Península da Crimeia. Depois que a Rússia ocupou e anexou ilegalmente a Crimeia em 2014, a Ucrânia cortou o abastecimento de água que flui do reservatório da represa.

Fornecer água potável para a Crimeia tornou-se um enorme fardo para o orçamento da Rússia. Em 2020, o Kremlin havia aprovado mais de US$ 650 milhões para isso.

Uma queda dramática no reservatório da represa pode levar a um desastre ecológico e interromper o resfriamento dos reatores da usina nuclear de Zaporizhzhia, a quase 120 quilômetros a nordeste. A usina nuclear está sob controle russo.

A inundação do rio Dnieper está ameaçando dezenas de comunidades ucranianas na região baixa de Kherson, onde Kiev recapturou grande parte do território das forças russas no final do ano passado.

A polícia e as equipes de emergência correram para retirar milhares de moradores de ônibus e transferi-los de trem para outras cidades, onde poderiam se abrigar.

Funcionários da agência estatal em Kherson, que anteriormente controlava a represa, disseram que explosões ocorreram dentro da casa de máquinas, destruindo a estação geradora de energia do reservatório.

Os danos também afetaram áreas na margem leste do rio, controlada pela Rússia. No meio da manhã, Volodmir Kovalenko, prefeito de Nova Kakhovka, onde a represa foi construída em 1956, disse que entrou em contato com moradores da margem leste que descreveram inundações em parques e em um zoológico. (Com agências internacionais).