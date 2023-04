Sobe para 26 o número de mortos após passagem de tornados nos EUA

As fortes tempestades e tornados que atingiram o sul e centro-leste dos Estados Unidos nos últimos dias deixaram ao menos 26 mortos e dezenas de feridos, conforme as informações mais recentes e atualizadas neste domingo, 2. A tempestade, que agora se dirige para o nordeste do país, destruiu uma infinidade de casas e empresas.

O número exato de mortes, porém, ainda é desconhecido e pode aumentar nas próximas horas, pois os serviços de emergência dos Estados mais afetados ainda estão avaliando os danos e tentando buscar sobreviventes.

O Estado do Tennessee, um dos mais atingidos, registrou a morte de 12 pessoas. As mortes se somam às pessoas que morreram nos Estados de Arkansas (5), Mississippi (1) e Alabama (1) , no sul, e em Indiana (3) e Illinois (4), no meio-oeste.

Little Rock, a capital do Arkansas, foi duramente atingida. Seus moradores acordaram no sábado, 1º de abril, com uma imagem sombria de carros virados, enormes árvores arrancadas do chão, linhas telefônicas quebradas e casas vandalizadas.

Pelo menos cinco pessoas morreram no Estado, segundo a governadora Sarah Huckabee Sanders.

“Sabemos que muitas pessoas foram deslocadas e estão procurando abrigo”, disse Frank Scott Jr, prefeito de Little Rock.

A cidade de Wynne, no nordeste do Estado, está “cortada em duas por danos de leste a oeste”, lamentou sua prefeita, Jennifer Hobbs, à CNN.

A governadora Sara Huckabee declarou estado de emergência geral no Arkansas no dia anterior e mobilizou a Guarda Nacional, após falar com o presidente dos EUA, Joe Biden.

O Serviço de Monitoramento de Riscos de Mississippi também relatou uma morte e vários feridos no condado de Pontotoc, ao sul de Memphis.

E um idoso morreu no Alabama quando um tornado atingiu sua casa, disseram as autoridades de Huntsville.

Ainda no sábado, o sistema se aproximava da costa leste dos Estados Unidos com trovoadas, granizo e ventos fortes que devem continuar ao longo deste domingo.

Fortes tempestades

No Estado de Illinois, no centro-leste dos Estados Unidos, fortes tempestades também causaram sérios danos aos habitantes.

Na madrugada de sábado, o desastre atingiu a cidade de Belvidere, quando um poderoso tornado provocou o desabamento do telhado e parte da fachada do Teatro Apolo, em meio a um festival de bandas de heavy metal.

A banda brasileira Crypta tocou no festival minutos antes de o tornado passar pelo local. O grupo de death metal chegou a perder seu motorhome, que ficou destruído, mas informou nas redes sociais que todas as integrantes estavam seguras e salvas.

O chefe dos bombeiros de Belvidere, Shawn Schadle, confirmou uma pessoa morta e 28 feridas no desastre, cinco com ferimentos graves.

Imagens de televisão mostraram a retirada de pessoas feridas, enquanto publicações nas redes sociais davam conta da magnitude dos estragos no local.

No condado de Crawford, três pessoas morreram devido ao colapso de uma casa, disse o porta-voz da Agência de Gerenciamento de Emergências de Illinois, Kevin Sur.

No Estado vizinho de Indiana, três pessoas foram confirmadas mortas depois que uma tempestade atingiu o condado de Sullivan, disseram autoridades, citadas pela mídia local.

E em Delaware, uma pessoa foi morta quando uma “estrutura” desabou no condado de Sussex, segundo as autoridades.

Mais de 650 mil residências ainda estavam sem energia no sábado em Ohio, Pensilvânia, Tennessee, Kentucky e Virgínia Ocidental, de acordo com o site Poweroutage.us.

O Serviço Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de tornado e forte tempestade no nordeste do país, particularmente em Ohio, na Pensilvânia e no Estado de Nova York, com rajadas de até 95 km/h.

Tornados, um fenômeno meteorológico tão impressionante quanto difícil de prever, são comuns nos Estados Unidos, especialmente no centro e no sul do país.

Há uma semana, um tornado atingiu o Mississippi, matando 25 pessoas e causando grandes danos materiais. O presidente Joe Biden visitou a região na última sexta-feira, 31.

Em dezembro de 2021, cerca de 80 pessoas foram mortas por tornados em Kentucky.