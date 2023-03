Sobe para 12 número de mortos em terremoto no Equador

Subiu para 12 o número de pessoas morreram no intenso terremoto que atingiu o sul do Equador e o norte do Peru neste sábado, 18. O U.S. Geological Survey apontou que o sismo atingiu a magnitude de 6,8 com centro na costa do Pacífico, 80 quilômetros ao sul de Guayaquil, a segunda maior cidade do Equador.

O presidente do Equador, Guillermo Lasso, afirmou a repórteres que o terremoto “sem dúvida gerou alarme na população” e pediu em uma mensagem no Twitter para que as pessoas fiquem calmas.