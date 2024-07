‘Só não concluímos acordo com a UE porque europeus têm contradições internas’, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta segunda-feira em reunião (8) com os demais líderes do Mercosul em Assunção (Paraguai) que o acordo entre o bloco e a União Europeia só não saiu até agora por causa de contradições dos europeus. “Só não concluímos o Acordo com a União Europeia porque os europeus ainda não conseguiram resolver suas próprias contradições internas”, disse o petista.

Lula também citou outras negociações internacionais. “Espero que neste ano possamos aprofundar o diálogo sobre um acordo abrangente com a China”, disse ele.

“Nos orgulhamos de ser o primeiro país do bloco a ratificar o Acordo de Livre Comércio com a Palestina, mas não posso deixar de lamentar que isso ocorra no contexto em que o povo palestino sofre com as consequências de uma guerra totalmente irracional”, declarou o líder brasileiro.

Dados

O presidente Lula também defendeu, na reunião do Mercosul, o desenvolvimento de capacidade para coletar, processar e armazenar dados na região. “É preciso habilitar nossa região a desenvolver capacidade própria de coletar, processar e armazenar dados, insumo fundamental para avançar no desenvolvimento tecnológico e na digitalização da indústria regional”, disse o presidente brasileiro.

Ele discursou em Assunção, onde é realizada a Sessão Plenária dos Presidentes dos Estados Parte do Mercosul e Estados Associados.