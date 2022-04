‘Situação humanitária em Mariupol é apocalíptica’

Entrevista: Stephen Ryan, porta-voz ucraniano do Comitê Internacional da Cruz Vermelha

Quais as necessidades dos civis?

No leste da Ucrânia, as pessoas precisam de assistência direta. Precisamos estar ali para fornecer comida, água, medicamentos e assistência médica. No oeste, para onde muitos fugiram, temos de agilizar os programas de ajuda porque muitos fugiram apenas com uma mala e a roupa do corpo.

Como está a retirada de civis das áreas de risco?

Nosso papel é atuar como um intermediário neutro, com garantia de segurança. Isso é difícil no atual contexto. Nos últimos dez dias, temos tentado entrar em Mariupol, mas é difícil passar pelos postos de segurança. Chegamos a 20 quilômetros da cidade, mas a segurança no terreno não permitiu que entrássemos. Mas conseguimos ajudar 500 pessoas que já haviam saído de lá.

Como está Mariupol?

Os que saíram relatam que a situação humanitária é apocalíptica, que a cidade está morta. As pessoas não têm acesso a comida, água, energia e aquecimento. A Cruz Vermelha continua pedindo acesso à cidade para fornecer ajuda aos civis.

Como vocês dialogam com as partes envolvidas?

O CICV tem um longo histórico em conflitos e sempre nos envolvemos com as duas partes de forma objetiva, para garantir que os civis sejam poupados. Conversamos com os dois lados. As guerras têm regras e a lei humanitária internacional deve ser respeitada.

Como está a situação das crianças?

Um colega que esteve perto de Mariupol me contou sobre uma menina de 14 anos, cujos pais estavam presos na cidade. Ela viajou no comboio da Cruz Vermelha para encontrar o irmão em Zaporizhia. Isso ilustra os desafios das crianças no conflito. Estamos lutando para dar assistência psicológica a elas.

E dos idosos?

Em muitos locais tomados pelos combates, eles não conseguiram fugir. Muitos escolheram ficar na cidade ou não conseguiram deixar o local. Essa é mais uma preocupação nossa.

É possível descrever o que de pior vocês viram?

A cada dia que estou aqui com meus colegas temos novos desafios. Escutamos histórias devastadoras sobre o impacto do conflito nas cidades, nas famílias, que não têm ideia de como será seu futuro. A cada dia vemos a devastação que um conflito tem no futuro das pessoas. O mais difícil é ver a esperança se acabando para as pessoas que assistem à destruição.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.