Sites de jornais e serviços no mundo voltam a funcionar após pane

Sites de governo, mídia social e de notícias em todo o mundo voltam a funcionar normalmente nesta terça-feira, 8, após uma indisponibilidade generalizada vinculada à Fastly, empresa de nuvem com sede nos Estados Unidos.

Sites de alto tráfego, incluindo Reddit, Amazon, CNN, Paypal, Spotify e o jornal The New York Times, foram listados como tendo problemas pelo site de rastreamento de interrupções Downdetector.com. Sites operados por veículos de notícias como Financial Times, The Guardian e Bloomberg News também enfrentaram interrupções, que variaram de alguns minutos a cerca de uma hora.

O Fastly, um dos provedores de rede de entrega de conteúdo baseado em nuvem mais usados do mundo, disse que “o problema foi identificado e uma correção foi aplicada. Os clientes podem experimentar um aumento na carga de origem conforme os serviços globais retornam”.

A empresa, que abriu o capital em 2019, ajuda sites a mover conteúdo por rotas menos congestionadas, permitindo que eles cheguem aos consumidores com mais rapidez. O procurador-geral do Reino Unido publicou no Twitter que o principal site do país – gov.uk – estava fora do ar, fornecendo um e-mail para perguntas.

Mensagens de erro em vários sites apontavam para problemas do Fastly. Os editores de notícias criaram soluções alternativas criativas para relatar sobre a indisponibilidade generalizada enquanto seus sites não carregavam.

O popular site de tecnologia Verge usou o Google Docs para relatar notícias, enquanto o editor de tecnologia do Reino Unido no jornal The Guardian iniciou um tópico no Twitter para relatar os problemas.

Quase 21 mil usuários do Reddit relataram problemas com a plataforma de mídia social, enquanto mais de 2 mil usuários relataram problemas com Amazon, de acordo com Downdetector.com.