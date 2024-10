Brasil e Mundo Síria: Bashar Assad elogia ataque do Irã a Israel e cita direito legítimo

O presidente da Síria, Bashar Assad, elogiou o Irã por disparar quase 200 mísseis contra Israel no início desta semana. Assad disse que o ataque iraniano era uma mensagem para Israel de que Teerã e seus aliados “podem deter o inimigo”.

As declarações de Assad foram feitas durante uma reunião com o Ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, neste sábado, 5. Os comentários foram transmitidos pela mídia estatal. Assad afirmou que “resistir à ocupação, agressão e assassinatos em massa é um direito legítimo”.

Assad afirmou ainda que a aliança liderada pelo Irã conhecida permanecerá “forte” em virtude do apoio popular, A mídia estatal síria disse que Assad e Araghchi discutiram o fim dos ataques de Israel ao Líbano.

O Irã tem sido um dos principais apoiadores de Assad desde o início da guerra civil na Síria em 2011. Fonte: Associated Press.