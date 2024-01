Síria: Ataque atribuído a israelenses mata comandante da Força Quds do Irã

Um ataque em Damasco, capital da Síria, destruiu um prédio usado pela Guarda Revolucionária paramilitar iraniana neste sábado, 20, matando um comandante e um de seus adjuntos, informaram a mídia estatal síria e um meio de comunicação iraniano, sem citar os nomes das vítimas. A ofensiva é atribuída a Israel.

A Student News Network do Irã disse que os homens eram membros da Força Quds da Guarda Revolucionária Iraniana. A TV estatal síria informou que a “agressão israelense” teve como alvo um edifício residencial no bairro de Mazzeh, fortemente vigiado, no oeste de Damasco, sede de várias missões diplomáticas. O bombardeio ocorreu perto das embaixadas da Venezuela e da África do Sul.

Um monitor de guerra da oposição, o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, disse que pelo menos cinco pessoas foram mortas no ataque com mísseis que ocorreu enquanto autoridades de grupos apoiados pelo Irã realizavam uma reunião.

Uma fonte de um grupo apoiado pelo Irã disse que o edifício era utilizado por responsáveis da Guarda Revolucionária, acrescentando que os “mísseis israelitas” destruíram todo o edifício e que 10 pessoas foram mortas ou feridas no ataque. Fonte: Associated Press