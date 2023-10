Sindicato dos EUA vê avanço nas negociações com montadoras e decide não ampliar paralisações

O chefe do sindicato United Auto Workers (UAW), Shawn Fain, afirmou nesta sexta-feira, 6, que não irá ampliar paralisações após as negociações avançarem com montadoras por um novo contrato trabalhista. Durante transmissão ao vivo, Fain afirmou aos membros que o sindicato decidiu não convocar uma greve que aconteceria em uma grande fábrica de utilitários da GM, no Texas, pois a empresa aceitou adicionar suas novas unidades de baterias elétricas no acordo trabalhista.

Primeira a atingir os três grandes fabricantes de automóveis – Ford, General Motors (GM) e Stellantis -, a greve entra em sua quarta semana com cerca de 25 mil trabalhadores de fábricas parados.

A cada semana, o sindicato avalia a necessidade de novas paralisações. Embora as questões dos aumentos salariais e dos benefícios de reforma sejam centrais nas negociações, o plano dos fabricantes de automóveis de gastar coletivamente milhares de milhões de dólares em novas fábricas de baterias nos EUA tem pairado sobre as negociações.

Líderes sindicais querem que essas fábricas sejam sindicalizadas, em parte devido às preocupações com a perda de empregos à medida que as empresas fazem a transição para veículos elétricos. Funcionários da empresa disseram que essas fábricas não podem ser incluídas no principal contrato de trabalho do UAW, porque as fábricas são entidades legalmente separadas, de propriedade conjunta de fabricantes asiáticos de baterias.

A exigência do sindicato por melhores benefícios de reforma, incluindo o regresso a um plano de pensões tradicional, esteve entre as principais questões discutidas. Segundo a Ford, a nova proposta apresentava salários e benefícios recordes, incluindo aumentos salariais substanciais para trabalhadores temporários e o retorno dos ajustes de custo de vida. Fonte: Dow Jones Newswires.