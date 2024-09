Shigeru Ishiba será o novo primeiro-ministro do Japão

O Partido Liberal Democrata do Japão escolheu o ex-ministro da Defesa Shigeru Ishiba como líder nesta sexta-feira, 27. Como a legenda lidera a coalizão que controla o Parlamento japonês, Ishiba será alçado ao cargo de primeiro-ministro na semana que vem. Um número recorde de nove candidatos, incluindo duas mulheres, concorreram na eleição. Ishiba venceu a ministra da Segurança Econômica, Sanae Takaichi, no segundo turno da votação. O atual primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, vai deixar o cargo em meio a escândalos de corrupção e com baixa popularidade. Fonte: Associated Press.