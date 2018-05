Seul diz que EUA e Coreia do Norte dialogam e que pode haver reunião Trump-Kim

O Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Sul afirma que autoridades dos Estados Unidos e da Coreia do Norte estão envolvidos em diálogos para preparar um encontro entre o presidente americano, Donald Trump, e o líder norte-coreano, Kim Jong-un.

Em nota nesta segunda-feira, a chancelaria em Seul afirmou que há conversas na vila coreana de Panmunjom, sem dar mais detalhes. No domingo, o presidente sul-coreano, Moon Jae-in, disse a repórteres que os EUA e a Coreia do Norte começariam em breve um diálogo para estabelecer as agendas e fazer outros preparativos para uma reunião entre Trump e Kim.

O presidente americano anunciou na semana passada que desistia da reunião. Posteriormente, porém, comentou que ainda poderia haver o encontro, inicialmente marcado para 12 de junho em Cingapura. Fonte: Associated Press.