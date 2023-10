Brasil e Mundo Serviço de resgate de Israel aponta 260 mortos por ataques do Hamas em festival de música

O serviço de resgate de Israel, Zaka, informou que seus paramédicos removeram 260 corpos de um festival de música que sofreu ataques de militantes do Hamas no sul de Israel neste final de semana. No evento estavam presentes milhares de pessoas.

Há a expectativa de que este número total de vítimas fatais ficará maior. As informações são da Associated Press.