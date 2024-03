Senadora republicana rebate discurso de Biden e o culpa por crise na fronteira e inflação

A senadora republicana Katie Britt, do Alabama, rebateu o discurso do Estado da União proferido pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, no Congresso, na noite da quinta-feira, 7. Em vídeo-resposta, Britt afirmou que Biden “simplesmente não entende, está alienado”, e que sob a administração do democrata o “sonho americano se tornou um pesadelo para muitas famílias”.

A parlamentar criticou a gestão da economia americana sob Biden. Com gastos “imprudentes”, o governo democrata “afundou a economia em um buraco e fez o custo de vida disparar”.

Britt também culpou o presidente pela violência provocada por imigrantes ilegais no país – assunto que foi mencionado por Biden no discurso. “A crise na fronteira do presidente Biden é uma vergonha. É desprezível. E é quase totalmente evitável”, afirmou a senadora.

Britt também disse que os Estados viraram uma “nação em retirada”, em alusão aos conflitos geopolíticos. “A agressão brutal do presidente da Rússia, Vladimir Putin na Europa colocou os nossos aliados no limite. Os representantes terroristas do Irã massacraram judeus israelenses e cidadãos americanos”, afirmou a senadora.