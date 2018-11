Senadora republicana é eleita para novo mandato no Mississippi

A senadora pelo Mississippi Cindy Hyde-Smith, do Partido Republicano, foi eleita para um novo mandato nesta terça-feira, 27. Ela venceu o democrata Mike Espy em segundo turno da eleição especial, após ter sido acusada de proferir declarações racistas (Hyde-Smith é branca, e Espy é negro).

A eleição de Hyde-Smith era a última que faltava para a composição da nova legislatura do Senado dos Estados Unidos, após as eleições de meio de mandato, realizadas em 6 de novembro. Trinta e cinco das 100 cadeiras da Casa foram disputadas nas urnas. Ao final do pleito, o Partido Republicano, do presidente Donald Trump, ampliou de 51 para 53 a maioria que possui no Senado.

Trump fez campanha pessoalmente para Hyde-Smith nas últimas semanas. Na segunda-feira, foi ao Mississippi para um comício. Após o anúncio, ele parabenizou a senadora em sua página oficial no Twitter. “Parabéns para a senadora Cindy Hyde-Smith por sua vitória no grande Estado do Mississippi. Estamos todos muito orgulhosos de você”, disse. Fonte: Associated Press.