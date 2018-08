Senador nos EUA, John McCain decide descontinuar tratamento de câncer no cérebro

O senador republicano John McCain, dos Estados Unidos, vai descontinuar o seu tratamento médico para um câncer no cérebro, disse a família do parlamentar de 81 anos em comunicado nesta sexta-feira.

No ano passado, o candidato presidencial republicano de 2008 foi diagnosticado com uma forma agressiva de câncer no cérebro, chamada glioblastoma.

“Com sua força de vontade costumeira, ele agora escolheu descontinuar o tratamento médico”, disse a família McCain em um comunicado divulgado pelo seu gabinete no Senado. “John superou expectativas para a sua sobrevivência. Mas o progresso da doença e o avanço inexorável da idade dão o próprio veredicto.” (Dow Jones Newswires)