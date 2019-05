Senador de Roraima diz que Venezuela não sairá de ditadura sem confronto armado

O senador Mecias de Jesus (PRB-RR) declarou que o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, não deixará o poder no país sem um conflito armado entre venezuelanos. “Não acredito que haverá condições de a Venezuela sair da situação que se encontra hoje, de ditadura por parte do presidente Nicolás Maduro, sem um confronto armado entre eles”, disse o parlamentar durante audiência na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado.

Para ele, o autoproclamado presidente interino Juan Guaidó “jamais assumirá a presidência daquele país se não tiver de fato as Forças Armadas”.

Recursos

O senador de Roraima, Estado que faz fronteira com a Venezuela, criticou o governo do presidente Jair Bolsonaro por enviar R$ 223,853 milhões para atendimento dos venezuelanos que entram no País mas não ter enviado socorro financeiro ao Estado.

“A ajuda humanitária deveria começar pelo próprio Estado de Roraima”, declarou o senador de Roraima.

Em resposta, o senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) disse que a ajuda aos venezuelanos auxilia, consequentemente, a população de Roraima.