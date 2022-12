Senado dos EUA aprova projeto de lei de defesa nacional de US$ 858 bi

O Senado dos Estados Unidos aprovou nesta sexta-feira, 16, um projeto de lei de política de defesa bipartidária, no valor de US$ 858 bilhões – representando um aumento de 10% em relação ao ano passado (US$ 778 bilhões). A legislação autoriza líderes militares americanos a comprar novas armas, aumentar o pagamento de servidores e termina o mandato de vacinação contra covid-19 do Pentágono, retirando um item importante da lista de tarefas de fim de ano do Congresso.

Os legisladores votaram 83 a 11 para aprovar a Lei de Autorização de Defesa Nacional anual, sendo que eram necessários pelo menos 60 votos para aprovação no Senado. Agora, o projeto segue para assinatura do presidente Joe Biden.

A aprovação do projeto de lei sobre defesa nacional faz parte da corrida do Congresso americano para terminar suas demandas restantes antes da pausa de final de ano.

Em outra decisão importante, o Senado votou por 71 a 19 para estender em uma semana os níveis atuais de gastos do governo para dar aos negociadores bipartidários mais tempo para elaborar um acordo abrangente de um ano.

O projeto também deve ser assinado pelo presidente Biden, estendendo o financiamento até sexta-feira, 23 de dezembro, e evitando uma paralisação parcial do governo neste fim de semana.