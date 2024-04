Senado dos EUA aprova ajuda para Ucrânia, Israel e Taiwan; texto segue para sanção

O Senado dos Estados Unidos aprovou nesta terça-feira, 23, um pacote de ajuda militar de US$ 95,3 bilhões para a Ucrânia, Israel e Taiwan e auxílio humanitário para a Faixa de Gaza.

O placar foi de 79 votos a favor e 18 contra o projeto, que permaneceu meses em discussão no Congresso americano. O auxílio à Ucrânia provocou uma forte divisão no Partido Republicano. Já aprovado pela Câmara no sábado, 20, o texto segue para sanção do presidente Joe Biden.

Venda do TikTok

O mesmo projeto força a venda da operação americana do TikTok, rede social que pertence à chinesa Bytedance. Se não for negociada dentro de um ano, a plataforma será banida dos Estados Unidos. Fonte: Dow Jones Newswires.