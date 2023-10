Segundo avião com brasileiros vindos de Israel chega ao Rio; mais de 400 já foram repatriados

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, mais voos estão previstos até o final de semana

Um primeiro avião da FAB já havia chegado de Israel, trazendo 211 repatriados, na madrugada de quarta-feira - Foto: Joédson Alves_Agência Brasil

O segundo avião da Força Aérea Brasileira (FAB) com brasileiros que estavam em Israel chegou ao Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, na madrugada desta quinta-feira, 12. A informação foi confirmada pelo governo federal, responsável pela Operação Voltando em Paz, que tem trabalhado em repatriações desde que a guerra em Israel começou.

A aeronave KC-30, um Airbus A330 200, pousou no Galeão às 2h41 da madrugada desta quinta – ela saiu de Tel-Aviv, capital de Israel, às 12h30 (horário de Brasília) de quarta-feira, 11.

A bordo, estavam 214 passageiros, incluindo 5 crianças de colo, além de 4 animais de estimação.

Um primeiro avião da FAB já havia chegado de Israel, trazendo 211 repatriados, na madrugada de quarta-feira.

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty), mais voos estão previstos até o final de semana – serão seis ao total, contando as duas que já chegaram.

Os candidatos à repatriação estão sendo acomodados conforme critérios de prioridade. Idosos, grávidas e crianças estão entre os grupos de prioridade, afirmaram representantes do Itamaraty em uma coletiva de imprensa na quarta-feira.

“O Ministério das Relações Exteriores reitera a orientação no sentido de todos os nacionais que possuam passagens aéreas, ou condições de adquiri-las, embarquem em voos comerciais a partir do aeroporto Ben-Gurion (aeroporto de Israel, a cerca de 20 quilômetros de Tel Aviv)”, diz o Itamaraty. “O governo brasileiro volta a desaconselhar quaisquer deslocamentos não essenciais para a região.”

Brasileiros que estão em Israel e se encontram em situação de emergência devem procurar os plantões consulares da Embaixada em Tel-Aviv (+972 (54) 803 5858) e do Escritório de Representação, em Ramala (+972 (59) 205 5510).

Os dois números atendem pelo Whatsapp.

“O plantão consular geral do Itamaraty também pode ser contatado por meio do telefone +55 (61) 98260-0610”, afirma a pasta.