Mundo Secretário-geral da ONU repudia ataque do Hamas e pede máxima contenção

O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, condenou os ataques do Hamas na Faixa de Gaza em Israel e apelou por uma máxima contenção do conflito. Em comunicado do porta-voz de Guterres, Stephane Dujarric, o secretário-geral da ONU afirmou que “apenas através de negociações que conduzam a uma solução de dois Estados a paz poderá ser alcançada”.

Segundo Dujarric, Guterres disse que “os civis devem ser respeitados e protegidos” em todos os momentos, conforme exigido pelo direito internacional. O Conselho de Segurança da ONU agendou uma reunião de emergência sobre os ataques do Hamas para amanhã, a pedido de Malta e dos Emirados Árabes Unidos.

Após o grupo extremista Hamas ter iniciado uma invasão surpresa no Sul do país, perto da Faixa de Gaza, o governo de Israel disse que o país está em guerra e lançou vários ataques aéreos na em Gaza. Fonte: Associated Press.