Secretário-geral da ONU diz que Sudão está à beira de guerra civil em grande escala

O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, disse que o Sudão está à beira de uma “guerra civil em grande escala”, enquanto violentos confrontos entre generais rivais continuam de forma ininterrupta neste domingo, 09, na capital Cartum.

Ele alertou na noite de sábado que a guerra entre os militares sudaneses e uma poderosa força paramilitar provavelmente desestabilizará toda a região, segundo Farhan Haq, vice-porta-voz do secretário-geral.

O Sudão mergulhou no caos após meses de tensão entre o chefe militar, general Abdel-Fattah Burhan, e seu rival, general Mohammed Hamdan Dagalo, comandante das paramilitares Forças de Apoio Rápido (RSF, na sigla em inglês), explodiram em combates abertos em meados de abril.

O ministro da Saúde, Haitham Mohammed Ibrahim, disse em comentários na televisão no mês passado que os confrontos mataram mais de 3.000 pessoas e feriram mais de 6.000. A contagem de mortes, no entanto, provavelmente é muito mais alta. Mais de 2,9 milhões de pessoas fugiram de suas casas para áreas mais seguras dentro do Sudão ou cruzaram para países vizinhos, segundo dados da ONU.

Os combates começaram 18 meses depois que os dois generais lideraram um golpe militar em outubro de 2021, que derrubou um governo de transição civil apoiado pelo Ocidente. O conflito frustrou as esperanças sudanesas de uma transição pacífica para a democracia, depois que uma revolta popular forçou a remoção pelos militares do autocrata de longa data Omar Al-Bashir, em abril de 2019.

A guerra transformou a capital Cartum e outras áreas urbanas do país em campos de batalha.

Moradores de Cartum disseram que combates ferozes estavam ocorrendo no início deste domingo ao sul da capital. As facções em guerra estavam usando armas pesadas nas batalhas no bairro de Kalaka e aeronaves militares foram vistas voando sobre a área, disse o morador Abdalla Al-Fatih.

Em sua declaração, Guterres também condenou um ataque aéreo no sábado que as autoridades de saúde disseram ter matado pelo menos 22 pessoas em Omdurman, uma cidade que fica do outro lado do Nilo em relação a Cartum. O ataque foi um dos mais mortíferos do conflito.

A RSF culpou os militares pelo ataque em Omdurman. Os militares, por sua vez, negaram a acusação dizendo em comunicado no domingo que sua força aérea não realizou nenhum ataque aéreo na cidade naquele dia.

O secretário-geral também lamentou a violência em larga escala e as baixas na região ocidental de Darfur, que passou por alguns dos piores combates no conflito em curso, disse Haq em comunicado.

“Há um total desrespeito pelas leis humanitárias e de direitos humanos que é perigoso e perturbador”, disse Guterres.

Funcionários da ONU disseram que a violência na região recentemente assumiu uma dimensão étnica, com a RSF e as milícias árabes tendo como alvo tribos não árabes em Darfur, uma região extensa composta por cinco províncias. No mês passado, o governador de Darfur, Mini Arko Minawi, disse que a região estava voltando ao genocídio do passado, referindo-se ao conflito que engolfou a região no início dos anos 2000.

Cidades e aldeias inteiras na província de Darfur Ocidental foram invadidas pela RSF e suas milícias aliadas, forçando dezenas de milhares de moradores a fugir para o vizinho Chade. Ativistas relataram muitos moradores mortos, mulheres e meninas estupradas e propriedades saqueadas e queimadas.

Houve confrontos entre os militares e a RSF em outras partes do Sudão no domingo, incluindo a província de Kordofan do Norte, Kordofan do Sul e Nilo Azul.

Fonte: Associated Press