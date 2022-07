Secretário-geral da ONU condena “inequivocamente” ataques russos à Ucrânia

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, “condena inequivocamente” o ataque russo ao porto de Odessa, na Ucrânia, segundo comunicado divulgado por seu porta-voz neste sábado. “Ontem, todas as partes fizeram compromissos claros para garantir o movimento seguro de grãos ucranianos ao mercado global. Esses produtos são desesperadamente necessários para enfrentar a crise alimentar global e aliviar o sofrimento de milhões de pessoas necessitadas em todo o mundo. A plena implementação (do acordo) pela Rússia, Ucrânia e Turquia é imperativa”, disse Guterres, no comunicado.

Na madrugada de hoje, a Rússia atacou a cidade portuária de Odessa, menos de 24 horas após Moscou e Kiev fecharem um acordo para retomar as exportações de grãos pelo Mar Negro. O ataque com mísseis atingiu duas infraestruturas do porto. Estima-se que mais de 20 milhões de toneladas de grãos estejam armazenados no complexo portuário, prontos para serem exportados.