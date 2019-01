Secretário do Brexit confirma voto no Parlamento sobre acordo na semana que vem

O secretário do Brexit do Reino Unido, Stephen Barclay, confirmou nesta segunda-feira que a votação no Parlamento sobre o acordo de retirada e a declaração política sobre a relação futura com a União Europeia ocorrerá na semana que vem. “Sim”, foi a resposta dada pelo membro do gabinete da primeira-ministra Theresa May após ser repetidamente instado a responder se o “voto significativo” seria mesmo realizado nesse período.

Antes do recesso de fim de ano do Parlamento britânico, May anunciou que o debate sobre o trato seria retomado na atual semana e a votação, na semana de 14 de janeiro. A premiê chegou a pautar esse voto para o dia 11 de dezembro do ano passado, mas o cancelou na véspera da data diante da ameaça de uma derrota acachapante do documento negociado por ela junto à União Europeia.

Escolhido pelo governo como representante diante da questão de urgência concedida ao líder da oposição, o trabalhista Jeremy Corbyn, Barclay argumentou que um Brexit sem acordo teria consequências “materiais”, mas não “inflamatórias”, como ele alega estar sendo ventilado na imprensa e em algumas alas da Câmara dos Comuns.

Ele também defendeu que Londres não pode estender unilateralmente o Artigo 50 do Tratado da UE, ou seja, estender o período de negociação de um acordo com Bruxelas ao empurrar a data do Brexit para mais adiante. Segundo Barclay, teria de haver uma solicitação e o aval dos 27 Estados-membros remanescentes no bloco. “Este governo não pretende pedir a extensão do Artigo 50”, garantiu.