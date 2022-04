Secretário de Defesa dos EUA garante apoio militar de aliados à Ucrânia

O Secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, prometeu que os aliados da Ucrânia seguirão movendo “céus e terras” para satisfazer as necessidades de defesa de Kiev, num momento em que a guerra com os russos entra em uma nova fase. Austin se reuniu nesta terça-feira (26) com oficiais de cerca de 40 países na Base Aérea de Ramstein, na Alemanha, para discutir formas de manter o fluxo de ajuda militar à Ucrânia. A base é controlada pela Força Aérea dos EUA. Entre os participantes esteve o ministro de Defesa ucraniano, Oleksiy Reznikov. Austin alertou, porém, que os aliados ainda têm muito a fazer. “A Ucrânia precisa de nossa ajuda para vencer hoje, e eles ainda vão precisar de nossa ajuda quando a guerra acabar.” Fonte: Associated Press.