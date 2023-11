Secretário da presidência da Argentina diz que resultado será dito após se consolidar contagem

O secretário-geral da presidência da Argentina, Julio Vitobello, deu entrevista coletiva para dar detalhes sobre as eleições e afirmou que os resultados serão publicados quando forem “consolidados” e “representativos”. Ele acrescentou que em 40 anos de democracia a vontade popular nunca foi alterada.

“Reiteramos que não poderemos dar uma hora exata (dos resultados das eleições) porque estaríamos faltando com a responsabilidade, mas o nosso compromisso é que quando estivermos com resultados consolidados e representativos, imediatamente serão transmitidos para toda a população e aos veículos de imprensa”, afirmou Vitobello.

Ele confirmou a informação de que a Câmara Eleitoral contabilizou 76% de participação na votação do segundo turno eleitoral no País, mas mencionou que o porcentual deve aumentar, em função de que, no horário em que o número foi anunciado, ainda havia regiões em que a população estava votando.