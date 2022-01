Se Putin escolher invadir Ucrânia, Russia ‘pagará um preço alto’, diz Biden

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta quinta-feira que, se o presidente da Rússia, Vladimir Putin invadir a Ucrânia, a Rússia “pagará um preço caro”.

De acordo com transcrição divulgada pela Casa Branca, Biden comentou antes de uma reunião sobre infraestrutura com membros do governo que qualquer invasão da Rússia terá respostas econômicas severas e econômicas.

Ele também afirmou que a Rússia pode usar medidas que não sejam ações militares para atacar a Ucrânia, o que inclui táticas paramilitares e outros métodos de guerra.

Para Biden, os EUA devem estar prontos para responder a isso também.